Мать, имеющая двоих детей, сама их не воспитывала и при этом отказывалась выплачивать деньги на их содержание. Сначала судебные приставы привлекли 42-летнюю гражданку к административной ответственности.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов. Однако женщина выводов не сделала, никакой материальной и иной помощи своим детям не оказывала. Таким образом у нее образовалась задолженность перед сыновьями в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Пришлось возбуждать уголовное дело, после рассмотрения которого горе-мать получила уже реальный срок. Женщина проведет в колонии-поселении 4 месяца.