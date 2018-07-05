Предложение родилось в компании «Самарские коммунальные системы». Из-за установившейся жары в городе увеличилось потребление холодной воды. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни.
Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, прибывшие на мундиаль. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления. «Экономьте воду – принимайте душ вдвоем, - резюмируют коммунальщики.
Об этом сообщил источник во властных структурах
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