Предложение родилось в компании «Самарские коммунальные системы». Из-за установившейся жары в городе увеличилось потребление холодной воды. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни.

Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, прибывшие на мундиаль. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления. «Экономьте воду – принимайте душ вдвоем, - резюмируют коммунальщики.