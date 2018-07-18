Сервис по восстановлению лесов предлагает специальный калькулятор , который учитывает данные о перелетах и переездах, а также о расходе топлива и величине пробега личного автомобиля. Он же скажет, сколько лично вам нужно посадить деревьев, чтобы компенсировать свои выбросы СО2.

Посадку деревьев можно моментально оплатить на сайте posadiles.ru , а деревья высадят волонтеры этой осенью на пострадавших от пожаров лесных территориях. Пользователи получат фото и gps-координаты саженцев.

Силами волонтёров движения ЭКА с 2010 года было посажено более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России, создано 5 000 школьных питомников. В 2015 году был создан сервис PosadiLes.ru, который дает возможность каждому желающему посадить свое дерево не выходя из дома.

Таким образом было восстановлено более 100 гектар леса в 15 российских регионах, что эквивалентно площади 140 футбольных полей. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь .