Установка по получению аммиака - это совместный проект предприятия «КуйбышевАзот» и немецкой Linde Group. Общий объем инвестиций - 20 миллиардов рублей. Мощность нового комплекса - 1 340 тонн аммиака в день и 8 тысяч кубометров водорода в час.

Использование уникальной технологии позволит обеспечить экологически чистое и безопасное производство, в котором уровень потребления ресурсов соответствует лучшим мировым аналогам. С запуском нового производства будет решена проблема нехватки аммиака, которую завод испытывал на протяжении последних 15 лет.

Также проект открывает перспективы для строительства новых производственных мощностей. В церемонии запуска приняли участие глава города Сергей Анташев, губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.