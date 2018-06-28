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28 июня 2018
09:17:02

В Тольятти запретили устанавливать новые торговые палатки и сезонные кафе

Решение принято в администрации. Все заявления на торговлю фаст-фудом и пивом были отклонены, так как в них совершенно невозможно выдержать санитарные нормы и сделать качественные продукты питания.

«Подобные объекты уродуют облик Тольятти, и мы стараемся предотвратить их появление на улицах нашего города, — считает глава администрации Центрального района Артем Гончаров. Из более, чем 40 поданных заявок одобрены лишь единицы, в том числе размещение палаток по продаже цветов в районе кладбища на Поволжском шоссе.

При этом, глава  города Сергей Анташев уверен: постепенно с городских улиц надо убирать и старые павильоны.




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