Решение принято в администрации. Все заявления на торговлю фаст-фудом и пивом были отклонены, так как в них совершенно невозможно выдержать санитарные нормы и сделать качественные продукты питания.

«Подобные объекты уродуют облик Тольятти, и мы стараемся предотвратить их появление на улицах нашего города, — считает глава администрации Центрального района Артем Гончаров. Из более, чем 40 поданных заявок одобрены лишь единицы, в том числе размещение палаток по продаже цветов в районе кладбища на Поволжском шоссе.

При этом, глава города Сергей Анташев уверен: постепенно с городских улиц надо убирать и старые павильоны.