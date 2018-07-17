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Женщина присваивала себе деньги, которые жители Федоровки платили по квитанциям за услуги ЖКХ. Мошенница выдавала гражданам кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты, а в компьютерную программу вносила ложные сведения об отмене и возврате платежей.
Доказано 10 эпизодов преступлений, в результате которых подсудимая причинила материальный ущерб на общую сумму более 190 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание –3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ущерб, причиненный преступными действиями, возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия.
Приговор в законную силу не вступил.
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Об этом сообщает Департамент общественных связей «Агентства по страхованию вкладов».
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