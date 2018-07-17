Женщина присваивала себе деньги, которые жители Федоровки платили по квитанциям за услуги ЖКХ. Мошенница выдавала гражданам кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты, а в компьютерную программу вносила ложные сведения об отмене и возврате платежей.

Доказано 10 эпизодов преступлений, в результате которых подсудимая причинила материальный ущерб на общую сумму более 190 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание ­–3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ущерб, причиненный преступными действиями, возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Приговор в законную силу не вступил.