В этом году из 3000 одиннадцатиклассников 445 стали обладателями высокой награды, причем 28 из них смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ.

Заслуженное «золото» выпускникам вручали известные тольяттинцы: олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова и трехкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьева, заслуженная артистка России Ольга Самарцева и главный дирижер оркестра народных инструментов Тольяттинской филармонии Василий Кормишин, генеральный директор «Лиги знатоков» Александр Бычков и «Лучший студент ТГУ-2018» Екатерина Моисеева, руководитель «Сообщества молодых ученых» Игорь Власенко и заместитель ректора ТГУ Юрий Лившиц.

Выполнив почетную миссию, гости порадовали всех присутствующих в зале сюрпризом, исполнив написанную по случаю песню о Тольятти. Реализовать задуманное известным тольяттинцам помогла музыкальная команда тольяттинского репера Дмитрия Юркова.

В этом году также была заложена и новая традиция - поощрять лучшие школы и лучших педагогов, которые выпустили больше всего медалистов и стобальников. В нынешнем году это гимназия №38 и школа №82. В номинации «Золотой учитель» были отмечены учителя русского языка и литературы гимназии №35 Наталья Коритко и школы №82 Наталья Жильченко, а также учитель химии лицея №57 Ирина Новикова. Все они подготовили не менее двух выпускников-стобальников. А учитель русского языка и литературы школы №57 Наталья Комлева была удостоена звания «Молодой да золотой» также за подготовку медалистов.

Завершилась церемония вручения медалей финальной песней, селфи-сессией и запуском воздушных шаров.

Фото: tgl.ru