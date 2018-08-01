В полицию обратился мужчина, который утром не обнаружил у дома припаркованный там накануне вечером автомобиль «Nissan X-Trail». Сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 39-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Автозаводского района.

Полицейские выяснили, что злоумышленник работает в такси и в день совершения преступления подвозил потерпевшего домой. Пассажир, выходя из машины, выронил ключи от своего автомобиля. Подозреваемый, дождавшись, пока мужчина зайдет в подъезд, с помощью сигнализации вычислил машину и чуть позже отогнал ее в Ставропольский район.

Иномарку нашли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.