Ночью, находясь на маршруте патрулирования, прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин заметили дым в одном из домов по улице Уральской.

Стоящие рядом местные жители пояснили, что в доме проживает пожилая семейная пара. На крики, звонки и стук в ворота хозяева не реагировали. Сообщив о происшествии экстренным службам, росгвардейцы влезли в дом через окно, которое оказалось сильно задымлено, и в одной из комнат обнаружили спящих хозяев, а также ребенка, которого Максим Катунин завернул в плед и вынес на улицу.

Его коллеги помогли эвакуироваться взрослым. Руководство управления вневедомственной охраны Самарской области рассматривает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

Фото: Росгвардия