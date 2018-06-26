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26 июня 2018
10:27:14

В Тольятти сотрудники Росгвардии спасли на пожаре семью с ребенком

Ночью, находясь на маршруте патрулирования, прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин заметили дым в одном из домов по улице Уральской.

Стоящие рядом местные жители пояснили, что в доме проживает пожилая семейная пара. На крики, звонки и стук в ворота хозяева не реагировали. Сообщив о происшествии экстренным службам, росгвардейцы влезли в дом через окно, которое оказалось сильно задымлено, и в одной из комнат обнаружили спящих хозяев, а также ребенка, которого Максим Катунин завернул в плед и вынес на улицу.

Его коллеги помогли эвакуироваться взрослым. Руководство управления вневедомственной охраны Самарской области рассматривает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

Фото: Росгвардия




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