Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (ул. Белорусская, 33). В прошлом году барда, поэта, путешественника и просто любимого всеми замечательного человека не стало. Он был личностью интересной и многогранной, его песни ушли в народ. Юрий Михайлович запомнился всем как честный и свободный музыкальный художник.

Как рассказала Ольга Вавилина, один из авторов проекта по изданию альбома «Юрий Панюшкин – знаковый человек для нашего города, но город, увы, не много сделал для него. Он мечтал о хорошей книге, но не получилось, - говорит Ольга Александровна. – Так родилась идея сделать памятный альбом, и Виталий Шабанов, президент Фонда им. Валерия Грушина (Тольятти) эту идею поддержал. Альбом получился просто замечательный, с хорошей полиграфией, качественной печатью ─ вы увидите это сами».

В издании собраны не только стихи поэта, но и воспоминания о нем Олега Митяева, Артура Чубаркина, Бориса Кейльмана, Сергея Дьячкова и многих других узнаваемых людей. В альбоме также впервые опубликованы редкие фотографии из архива семьи и друзей Юрия Панюшкина. На презентацию памятного альбома Ю.Панюшкина приглашены Сергей Анташев, Михаил Криштал, Борис Кейльман, друзья и близкие поэта и барда, которые расскажут о проекте, о том, кем для них был Юрий Панюшкин. Ну и, конечно же, в этот день будут звучать его песни.

Фото: МБУК "Библиотеки Тольятти"