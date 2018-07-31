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31 июля 2018
12:33:23

В Тольятти состоится презентация памятного альбома Юрий Панюшкина «Не просите нас солгать»

Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (ул. Белорусская, 33). В прошлом году барда, поэта, путешественника и просто любимого всеми замечательного человека не стало. Он был  личностью  интересной  и многогранной, его песни ушли в народ. Юрий Михайлович запомнился всем как честный и свободный музыкальный художник.  

Как рассказала Ольга Вавилина, один из авторов  проекта по изданию альбома «Юрий Панюшкин – знаковый человек для нашего города, но город, увы, не много сделал для него. Он мечтал о хорошей книге, но не получилось, - говорит Ольга Александровна. – Так родилась идея сделать памятный альбом, и Виталий Шабанов, президент Фонда им. Валерия Грушина (Тольятти) эту идею поддержал. Альбом получился просто замечательный, с хорошей полиграфией, качественной печатью ─  вы увидите это сами».

В  издании собраны не только стихи поэта, но и воспоминания  о нем Олега Митяева, Артура Чубаркина, Бориса Кейльмана, Сергея Дьячкова и многих других узнаваемых людей. В альбоме также  впервые опубликованы редкие фотографии из архива семьи и друзей Юрия Панюшкина.  На  презентацию памятного альбома Ю.Панюшкина  приглашены Сергей Анташев, Михаил Криштал, Борис Кейльман, друзья и близкие поэта и барда, которые расскажут о проекте, о том, кем для них был Юрий Панюшкин. Ну и, конечно же, в этот день будут звучать его песни.  

Фото: МБУК "Библиотеки Тольятти"




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