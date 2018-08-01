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01 августа 2018
06:57:01

В Тольятти продолжается череда новоселий

На днях 12 молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от собственного жилья. Квартиры в новостройке по улице Комсомольской имеют чистовую отделку и оснащены всем необходимым сантехническим оборудованием, электрической кухонной плитой и приборами учета электроэнергии и воды.

Ключи  от новых квартир ребятам вручали в торжественной обстановке с цветами и  подарками. Поздравить новоселов пришли депутаты городской думы Евгений Сакеев и Сергей Михайлов.

«Дай бог, чтобы эти ключи были не последними, чтобы у вас появились еще ключи от машины, от дачи, от еще чего-то, от мотоцикла, может быть, и чтобы эти ключи вам было, куда сложить, мы вас поздравляем», - сказал Михайлов.

Ранее ключи от собственного жилья уже  получили 18 детей-сирот.  Напомним, в нынешнем году на закупку квартир для этой категории тольяттинцев было выделено 68,5 млн рублей, которые пошли на покупку 52 квартир. Они будут заселены до конца года.




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