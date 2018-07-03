В администрации состоялась историческая встреча с делегацией города Гавр. В ее составе - мэр Люк Лемонние, советник по международным связям Фиона Палладини и директор завода "Рено" во Франции Жан-Люк Мабир.

- Надеюсь, что, несмотря на короткие сроки визита, вы сможете по максимуму ознакомиться с нашими инвестиционными площадками, образовательными возможностями и культурным потенциалом, и сотрудничество между нашими городами будет продолжено,- отметил в приветственном слове глава Тольятти Сергей Анташев.

Гостям показали фильм о Тольятти и рассказали об инвестиционных возможностях города, которые вызвали живой интерес у гостей.

- Наши города имеют много общего: Гавр и Тольятти молодые индустриальные города, - подчеркнули гости в ответном слове. - И мы должны найти точки соприкосновения в промышленности, и, что особенно важно, в образовании. Наша молодежь должна встречаться и обмениваться опытом, ведь, в конечном итоге, мы работаем ради их будущего.

В завершение встречи гостям преподнесли музыкальный подарок -песню, которую исполнила на французском языке выпускница гимназии №38 Ирина Зоткина.

3 июля в рамках программы предусмотрено посещение ООЦ "Школа", ПАО "АВТОВАЗ", ОЭЗ и технопарка "Жигулевская долина".