С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник взламывал дверные замки транспортных средств, разбивал окна и похищал автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары, а также аккумуляторы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию с заявлениями.

Полицейские обнаружили украденное имущество в нескольких ломбардах и выяснили данные того, кто его сдавал. Вскоре 22-летнего подозреваемого задержали. Злоумышленник, ранее судимый за совершение аналогичные деяния, признался, что вырученные деньги тратил на алкоголь и продукты. Возбуждены уголовные дела, решается вопрос об объединении их в одно производство.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 31 ИЮЛЯ С 17 ДО 18 ЧАСОВ