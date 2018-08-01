Первый откроют в пятницу, 3 августа, в 18.00 на парковке ТЦ "Русь-на-Волге" (со стороны Фанни-парка). Мероприятие организовано общественным проектом "Нам дорог город", который направлен на повышение уровня экологического развития жителей и переход на раздельный сбор отходов.

Все отходы будут направлены на переработку во вторичное сырье, что поможет городу существенно сократить объем мусора, вывозимого на полигоны. Также изготовление новой продукции из вторичного сырья позволит снизить уровень потребления природных ресурсов.

Как отметили в администрации, активисты проекта «Нам дорог город» планируют на первом этапе создать в Тольятти порядка 10 таких пунктов. Второй пункт торжественно откроют в 10 утра 4 августа на парковке ТЦ "Лента" в Комсомольском районе.

Фото: администрация Тольятти