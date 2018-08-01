18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
01 августа 2018
07:58:15

В Тольятти появятся два пункта раздельного приема отходов

Первый откроют в пятницу, 3 августа, в 18.00 на парковке ТЦ "Русь-на-Волге" (со стороны Фанни-парка). Мероприятие организовано общественным проектом "Нам дорог город", который направлен на повышение уровня экологического развития жителей и переход на раздельный сбор отходов.

Все отходы будут направлены на переработку во вторичное сырье, что поможет городу существенно сократить объем мусора, вывозимого на полигоны. Также изготовление новой продукции из вторичного сырья позволит снизить уровень потребления природных ресурсов.

Как отметили в администрации, активисты проекта «Нам дорог город» планируют на первом этапе создать в Тольятти порядка 10 таких пунктов. Второй пункт торжественно откроют в 10 утра 4 августа на парковке ТЦ "Лента" в Комсомольском районе.

Фото: администрация Тольятти




Последние новости Тольятти

01 августа
10:55
Осенью в Тольятти снова начнутся посадки леса

Планируется засадить новыми деревьями территорию в 1,7 Га

01 августа
10:22
В Самарской области утонул 34-летний мужчина

Трагедия произошла накануне на Волге у поселка Гранный

01 августа
10:13
В Самаре начинается суд над матерью, ребенок которой утонул в ванне

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности

01 августа
9:31
24 млн бюджетных рублей потратят в Самарской области на школьные дневники

Об этом рассказали в региональном Минобрнауки

01 августа
9:20
В Тольятти ищут преступника, который ограбил офис микрозаймов

23 июля мужчина с медицинской маской на лице явился в организацию на ул.Л.Яшина

01 августа
8:51
В парке Комсомольского района Тольятти сделали интересную фотозону

В конце июня здесь появилась скамейка для влюбленных

01 августа
8:08
На АВТОВАЗе снимут с производства седан Nissan Almera

Сборка модели завершится осенью нынешнего года


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+