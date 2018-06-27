ДТП произошло минувшей ночью в 9 квартале на бульваре Туполева. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. После столкновения он бросил свой «Форд» и сбежал.
Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», виновник ЧП ехал на высокой скорости: у дома №15б машина подскочила на «лежачем полицейском» и так сильно стукнула «Гранту», что та врезалась в стену дома, практически заехав под балкон первого этажа.
Виновника аварии ищут, в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.
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