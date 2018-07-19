Как рассказали в администрации, в связи с ремонтом тепловых сетей до 31 августа будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ленинградская (в районе жилого дома №79 по ул. Мира), а также по ул. Олимпийская (в районе жилого дома №10 по ул. Ново-Садовая).

На время работ частично изменены схемы движения автобусных маршрутов №84 и №149. Напомню, сегодня должны завершиться работы по ремонту ливневой канализации на улицы Ленина. Закрытым для проезда был участок между улицей Ларина и бульваром 50 Лет Октября.