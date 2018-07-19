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Как рассказали в администрации, в связи с ремонтом тепловых сетей до 31 августа будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ленинградская (в районе жилого дома №79 по ул. Мира), а также по ул. Олимпийская (в районе жилого дома №10 по ул. Ново-Садовая).
На время работ частично изменены схемы движения автобусных маршрутов №84 и №149. Напомню, сегодня должны завершиться работы по ремонту ливневой канализации на улицы Ленина. Закрытым для проезда был участок между улицей Ларина и бульваром 50 Лет Октября.
Власти ждут решения минспорта по этому вопросу
Розничная торговля алкогольных напитков прекращается на период с 26 июля по 4 августа
Глава региона побывал в нашем городе накануне
Всего в этом году на закупку жилья для детей-сирот выделили 68,5 млн рублей.
И сокращает вредные выбросы
С таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество
Он предлагает обучение по нескольким направлениям