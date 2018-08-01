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01 августа 2018
07:47:58

В Тольятти отремонтируют пешеходную дорожку вдоль леса в Центральном районе

 Уже в сентябре здесь должен появиться новый тротуар, который протянется вдоль улиц Родины и Баныкина до улицы Комзина. Как отметили в администрации, буферная зона лесного массива требует благоустройства. Существующие дорожки, которые пользуются огромной популярностью у пешеходов и велосипедистов, разрушаются.

Выбоины в аварийном порядке ликвидируются, но это дает временный эффект. Кроме того, объект значился в числе приоритетных при выборе мест для благоустройства на общественном голосовании 18 марта. Наряду с хорошим тротуаром жители хотят видеть здесь зоны отдыха, скамейки, урны и беседки, спортплощадку, а также специальную полосу для велосипедистов и роллеров.

Первый шаг в этом направлении сделан. Компания, которая займется ремонтом пешеходной дорожки, определится в ходе открытого аукциона 16 августа. Все работы должны быть завершены до 20 сентября текущего года.

Фото: администрация Тольятти




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