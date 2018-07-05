Накануне вечером он завершился блестящей программой «Посвящение Паваротти». На сцене зеленого театра базы отдыха «Новая волна» выступали певцы московского арт-проекта "Тенора XXI века" под аккомпанемент Симфонического оркестра Уральской государственной консерватории. И в зале вновь не было свободных мест.

Стоит отметить, что «Тремоло» - единственный культурный проект в нашей области, который не свернули и не перенесли в связи с Чемпионатом мира по футболу. Каждое событие из культурной программы согласовывалось с оргкомитетом «Россия-2018», и Самарская область смогла доказать, что «Тремоло» прекрасно вписывается в программу мундиаля.

Впрочем, если вы не успели побывать на фестивале в этом году, добро пожаловать на «Тремоло-2019». К его подготовке организаторы уже приступили.

Фото: Тремоло