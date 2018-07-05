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05 июля 2018
09:25:22

В Тольятти орудуют мошенники, продающие фильтры для воды

Они представляются сотрудниками компании «Волжские коммунальные системы» и вводят в заблуждение граждан, убеждая в необходимости установки дорогостоящего оборудования. Обманутые тольяттинцы идут с жалобами в «Вокс», где в свою очередь спешат сообщить: сотрудники компании не ходят по квартирам и не устанавливают бытовые фильтры для очистки питьевой воды.

Ресурсоснабжающая организация лишь  обеспечивает подачу питьевой воды населению в соответствии с нормативными требованиями СанПиН. Анализ воды со стороны ВоКС в квартирах тольяттинцев проводится исключительно по просьбе потребителей. Основанием для заключения о качестве воды могут служить лишь результаты анализа, производимого в лаборатории, имеющей государственную аккредитацию.

Если вам предложили установить фильтр, представившись сотрудником ООО «Волжские коммунальные системы», обращайтесь в правоохранительные органы. Обман с использованием имени какой-либо организации является нарушением Российского законодательства и влечет за собой уголовную ответственность.




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