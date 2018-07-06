Собственникам земельных участков в селе Ягодное 38-летняя местная жительница сообщила о необходимости инвестировать в строительство сетей энергоснабжения по 150 000 рублей с участка.

Между тем, женщина знала, что коммуникации построит за собственный счет сетевая организацией ПО ПАО «МРСК Волги». Участник кооператива собрали 3 млн 600 тысяч рублей. Все эти деньги председатель похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.