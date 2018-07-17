18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 июля 2018
08:30:38

В Тольятти на несколько дней создадут «Умный город»

С 20 по 26 августа будет проходить мероприятие «Робономика 2018», в рамках которого инженеры и разработчики смогут обсудить насущные вопросы отрасли, а более широкая аудитория получит возможность «примерить» на себя роль жителя «умного города».

Организатором мероприятия выступает компания «Аиралаб Рус», резидент технопарка «Жигулёвская долина». В течение трех дней симуляция «Умного города» будет развернута на живописном берегу Волги. Каждый желающий сможет принять участие в тестировании, обсуждении и критике применяемых решений.

«Умный город» -  результат исключительно технологического развития человечества. Каким его видят инженеры? Город будущего не эксплуатирует человека. Город будущего помогает человеку за счёт автоматизации и применения технологий, делая  каждый день нашей жизни комфортней!

Идеи и обсуждения, готовые решения и проекты - все это в крупнейшем технопарке региона.

Вспомним, как работать с сетью Ethereum, деплоить умный контракт, общаться через whisper, регистрировать имена в ENS. Всё это во имя будущего роботов.

Даты проведения: 20-24 августа.

Место проведения: г.Тольятти, технопарк «Жигулёвская долина», Южное шоссе, 165.

Форма регистрации здесь

Робономика 2018. Блокчейн для «Умного города»

В течение трех дней симуляция «Умного города» будет развернута на живописном берегу Волги. Каждый желающий сможет принять участие в тестировании, обсуждении и критике применяемых решений. Скептики и романтики, противники и сторонники, теоретики и инженеры смогут представить и отстоять свою позицию.

Даты проведения: 24 - 26 августа.

Место проведения: г.Тольятти, полуостров Копылово, б/о «Лада», ул.Бурлацкая,33.

Форма регистрации здесь

Фото: Аиралаб Рус

 




Последние новости Тольятти

17 июля
9:17
В Самарской области прошли учения спецназа

Группы военных парашютным способом были переброшены на полигон под Самарой

17 июля
8:51
Деньги тольяттинским вкладчикам Газбанка начнут возвращать 23 июля

Об этом сообщает Департамент общественных связей «Агентства по страхованию вкладов».

17 июля
8:37
Тольяттинский шахматист помог сборной России обыграть Китай

В Белокурихе Алтайского края завершился традиционный «Матч Дружбы»

17 июля
7:55
Дмитрий Азаров стал кандидатом в губернаторы

Глава региона подал в избирательную комиссию региона документы

17 июля
7:42
В Тольятти вынесли приговор руководителю почтового отделения

Женщина присваивала себе деньги, которые жители Федоровки платили по квитанциям за услуги ЖКХ

17 июля
7:31
Все заявки на выдвижение кандидатов в депутаты думы Тольятти поданы

Территориальные избирательные комиссии Тольятти завершили прием заявлений

17 июля
7:29
В Хельсинки прошли первые полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа

Они начались с часовым опозданием


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+