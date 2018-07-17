С 20 по 26 августа будет проходить мероприятие «Робономика 2018», в рамках которого инженеры и разработчики смогут обсудить насущные вопросы отрасли, а более широкая аудитория получит возможность «примерить» на себя роль жителя «умного города».

Организатором мероприятия выступает компания «Аиралаб Рус», резидент технопарка «Жигулёвская долина». В течение трех дней симуляция «Умного города» будет развернута на живописном берегу Волги. Каждый желающий сможет принять участие в тестировании, обсуждении и критике применяемых решений.

«Умный город» - результат исключительно технологического развития человечества. Каким его видят инженеры? Город будущего не эксплуатирует человека. Город будущего помогает человеку за счёт автоматизации и применения технологий, делая каждый день нашей жизни комфортней!

Идеи и обсуждения, готовые решения и проекты - все это в крупнейшем технопарке региона.

Вспомним, как работать с сетью Ethereum, деплоить умный контракт, общаться через whisper, регистрировать имена в ENS. Всё это во имя будущего роботов.

Даты проведения: 20-24 августа.

Место проведения: г.Тольятти, технопарк «Жигулёвская долина», Южное шоссе, 165.

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Робономика 2018. Блокчейн для «Умного города»

В течение трех дней симуляция «Умного города» будет развернута на живописном берегу Волги. Каждый желающий сможет принять участие в тестировании, обсуждении и критике применяемых решений. Скептики и романтики, противники и сторонники, теоретики и инженеры смогут представить и отстоять свою позицию.

Даты проведения: 24 - 26 августа.

Место проведения: г.Тольятти, полуостров Копылово, б/о «Лада», ул.Бурлацкая,33.

Форма регистрации здесь

Фото: Аиралаб Рус