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С 20 по 26 августа будет проходить мероприятие «Робономика 2018», в рамках которого инженеры и разработчики смогут обсудить насущные вопросы отрасли, а более широкая аудитория получит возможность «примерить» на себя роль жителя «умного города».
Организатором мероприятия выступает компания «Аиралаб Рус», резидент технопарка «Жигулёвская долина». В течение трех дней симуляция «Умного города» будет развернута на живописном берегу Волги. Каждый желающий сможет принять участие в тестировании, обсуждении и критике применяемых решений.
«Умный город» - результат исключительно технологического развития человечества. Каким его видят инженеры? Город будущего не эксплуатирует человека. Город будущего помогает человеку за счёт автоматизации и применения технологий, делая каждый день нашей жизни комфортней!
Идеи и обсуждения, готовые решения и проекты - все это в крупнейшем технопарке региона.
Вспомним, как работать с сетью Ethereum, деплоить умный контракт, общаться через whisper, регистрировать имена в ENS. Всё это во имя будущего роботов.
Даты проведения: 20-24 августа.
Место проведения: г.Тольятти, технопарк «Жигулёвская долина», Южное шоссе, 165.
Форма регистрации здесь
Робономика 2018. Блокчейн для «Умного города»
В течение трех дней симуляция «Умного города» будет развернута на живописном берегу Волги. Каждый желающий сможет принять участие в тестировании, обсуждении и критике применяемых решений. Скептики и романтики, противники и сторонники, теоретики и инженеры смогут представить и отстоять свою позицию.
Даты проведения: 24 - 26 августа.
Место проведения: г.Тольятти, полуостров Копылово, б/о «Лада», ул.Бурлацкая,33.
Форма регистрации здесь
Фото: Аиралаб Рус
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