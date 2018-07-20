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ЧП произошло накануне в Комсомольском районе на улице Нижегородская. Как рассказали очевидцы в соцсетях, рухнувшая металлическая конструкция с проводами перегородила дорогу автомобилистам, а кабель (вероятно находившийся под напряжением) стал причиной возгорания травы.
Проезжавшие мимо люди смогли ликвидировать начинающийся пожар своими силами. Затем они выкопали траншею, чтобы огонь не мог распространиться дальше. Что стало причиной падения опоры ЛЭП, пока неизвестно.
Фото: Валерий Александров
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