Как рассказали в полиции, 14-летняя Настя Губанова находилась на лечении в стационаре Комсомольского района. Накануне несовершеннолетняя пациентка самовольно ушла из отделения, и медсестра обратилась в правоохранительные органы. Сейчас происками занимаются сотрудники управления МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Приметы ребенка: на вид 15 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, глаза зеленые. Была одета: розовые брюки, черная кофта с розовыми цветами, светлые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: ОУР 8(8482)93-47-50; ОДЧ 8(8482)24-50-02, 8(917)122-38-34 , 8(929)714-59-81, 102 или 02 или в ближайший территориальный отдел полиции.