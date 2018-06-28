слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
28 июня 2018
08:10:49

В Тольятти ищут сбежавшую из больницы девочку

Как рассказали в полиции, 14-летняя Настя Губанова находилась на лечении в стационаре Комсомольского района. Накануне несовершеннолетняя пациентка самовольно ушла из отделения, и медсестра обратилась в правоохранительные органы. Сейчас происками занимаются сотрудники управления МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Приметы ребенка: на вид 15 лет, рост 164 см., худощавого телосложения, глаза зеленые. Была одета: розовые брюки, черная кофта с розовыми цветами, светлые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефонам: ОУР 8(8482)93-47-50; ОДЧ 8(8482)24-50-02, 8(917)122-38-34 , 8(929)714-59-81, 102 или 02 или в ближайший территориальный отдел полиции.




Последние новости Тольятти

28 июня
12:39
Военные Самарской области получат неуязвимые грузовики

Закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379

28 июня
11:52
В Самаре была зафиксирована рекордная посещаемость бункера Сталина

По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек

28 июня
11:45
Каждому тольяттинцу, стоит хотя бы раз побывать на фестивале «Тремоло»

Это волшебное сочетание искусства и природы

28 июня
11:36
Самарская полиция помогла датскому болельщику найти сумку с документами

Мужчина обнаружил, что потерял ее, уезжая из города

28 июня
11:20
Тольяттинским коммунистам отказали в проведении митинга против повышения пенсионного возраста

Об этом сообщает на своей странице в интернете депутат от КПРФ Максим Гусейнов

28 июня
10:48
В Тольятти собираются переименовать четыре действующих остановки общественного транспорта

В городской думе прошло заседание топонимической комиссии

28 июня
10:27
Домашним животным разрешили ездить в поездах без хозяев

 Федеральная пассажирская компания сообщила, что это станет возможным с 16 июля


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+