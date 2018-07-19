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19 июля 2018
07:15:28

В Тольятти будут судить преподавателя-взяточника

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемая получила от двух студентов денежные средства на общую сумму более 80 тысяч рублей. Деньги должны были стать платой за закрытие академических задолженностей, но обернулись для преподавателя университета уголовным делом.

В настоящий момент следователь собрал достаточную доказательственную базу, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.




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