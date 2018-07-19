По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемая получила от двух студентов денежные средства на общую сумму более 80 тысяч рублей. Деньги должны были стать платой за закрытие академических задолженностей, но обернулись для преподавателя университета уголовным делом.

В настоящий момент следователь собрал достаточную доказательственную базу, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.