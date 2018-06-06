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06 июня 2018
08:14:09

В Тольятти будут судить директора почтового отделения в Федоровке

Как рассказали в прокуратуре, 22-летняя жительница города обвиняется в совершении 10 эпизодов присвоения чужих средств с использованием своего служебного положения. По версии следствия, с сентября по октябрь 2017 года подсудимая принимала от жителей Комсомольского района денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг и выдавала кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты.

В компьютер при этом вносились ложные сведения об отмене и возврате платежей. Деньги директор почтового отделения забирала себе. Таким образом «Почте России» был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 190 тысяч рублей. Дело для рассмотрения по существу направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.




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