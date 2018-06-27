Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. На мобильном посту ДПС инспекторы остановили для досмотра автомобиль, в котором находилась мороженая сопа – рыба семейства карповых.

Груз перевозил мужчина, проживающий в губернии, однако каких-либо документов, подтверждающих качество и безопасность товара, он предоставить не смог.

В результате, в соответствии с действующим законодательством, вся продукция была направлена на утилизацию.