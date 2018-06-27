Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. На мобильном посту ДПС инспекторы остановили для досмотра автомобиль, в котором находилась мороженая сопа – рыба семейства карповых.
Груз перевозил мужчина, проживающий в губернии, однако каких-либо документов, подтверждающих качество и безопасность товара, он предоставить не смог.
В результате, в соответствии с действующим законодательством, вся продукция была направлена на утилизацию.
Это примерно 17,4% мужчин и 6,5% женщин
Делегация города Гавр во главе с мэром Люком Леммоние посетит Автоград 3 июля.
Об этом рассказали в администрации областного центра
Один из сервисов бронирования жилья провел исследование
Они остановили машину, которая следовала из Казахстана по маршруту Тольятти - Нижний Новгород – Москва
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Список лучших составляют в Российском обществе рентгенологов и радиологов