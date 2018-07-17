Уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж проводят в нейрохирургическом отделении Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко. Выполнение операций по данной методике стало возможным с 2018 года, когда у больницы появилась возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по нейрохирургическому профилю.

Лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика, избавляющая от мучительных болей и возвращающая пациентов к полноценной жизни. Методика основана на явлении трансформации хрящевой ткани под действием лазера при нагревании до определенной температуры (около 100 градусов), в результате чего происходит изменение структуры хрящевой ткани и возникает выраженный обезболивающий эффект. Введение лазерного световода в межпозвоночный диск происходит через специальную иглу под контролем эндоскопического оптического прибора.

«Операция очень комфортна для пациента: выполняется под местной анестезией, продолжительность ее составляет не более 1 часа, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Н.А. Семашко,врач-нейрохирург высшей категории Сергей Китаев. - А самое главное, что купирование боли происходит уже на операционном столе. Кроме того, пациент встает и начинает ходить уже на следующий день, а реабилитация в целом сокращается до 1 месяца. В настоящее время в отделении проведено 4 операции, все они прошли успешно с положительным терапевтическим эффектом».

Лечение грыжи позвоночника лазером рекомендуется, если у пациента диагностируется дискогенный болевой синдром, имеется протрузия диска (диагноз подтвержден МРТ), консервативная терапия не дает результатов более 3-х месяцев. Малотравматичная процедура позволяет избавить пациента от боли прямо на операционном столе, а также предупредить рецидивы и прогрессирование заболевания в будущем, вести привычный образ жизни.

Как отметили в минздраве, для проведения такой операции пациенту