ЧП произошло в минувшие выходные на железнодорожном мосту станции Самара. Как рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре, 13-летняя школьница перелезла через ограждение моста, но оступилась и упала на электропровода, находящиеся под напряжением.

Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом: электротравма, ожог 2 и 3 степени обоих предплечий, кистей рук, левой стопы, ссадины нижних конечностей, закрытая ЧМТ, сообщает группа «Спасение 24…». По факту ЧП проводится доследственная проверка.