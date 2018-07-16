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ЧП произошло в минувшие выходные на железнодорожном мосту станции Самара. Как рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре, 13-летняя школьница перелезла через ограждение моста, но оступилась и упала на электропровода, находящиеся под напряжением.
Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом: электротравма, ожог 2 и 3 степени обоих предплечий, кистей рук, левой стопы, ссадины нижних конечностей, закрытая ЧМТ, сообщает группа «Спасение 24…». По факту ЧП проводится доследственная проверка.
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