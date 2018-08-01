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01 августа 2018
08:51:54

В парке Комсомольского района Тольятти сделали интересную фотозону

В конце июня здесь появилась скамейка для влюбленных — сооружение украшено вензелями и имеет в центре больше красное сердце. А на прошлой неделе в парк привезли четыре скульптуры из стеклофибробетона – птиц Феникс и Гамаюн, кота и лежащего на брюхе льва.

Каждая из скульптур весит около 300-400 кг, высота их — не более двух метров, чтобы людям было удобно фотографироваться. Как отметил глава Комсомольского района Артем Анисимов, судя по отзывам в соцсетях, горожанам новые арт-объекты нравятся. Но находятся и те, кто недоволен. Между тем, Артем Николаевич искренне благодарен социальным партнерам, с помощью которых в парке смогли организовать современную фотозону.

- За скамейку для влюбленных хочу поблагодарить НПО «Тамара» в лице Ивана Аксаньяна. Скамейку предоставили безвозмездно. Четыре скульптуры — это подарок городу от тольяттинской компании «Вековые традиции», руководитель Виктор Зайцев. Вопросы установки оперативно решили специалисты МБУ «Зеленстрой», — рассказал Анисимов.

Остается добавить, что компания «Вековые традиции» уже много лет занимается изготовлением архитектурно-декоративных элементов, вазонов, фонтанов, панно и скульптур. Эти работы можно встретить, к примеру, в замке Гарибальди в селе Хрящевка и в ресторане Мавританский дворик в Центральном районе Тольятти.

Фото: администрация Тольятти

 




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