Дошкольное учреждение № 210 «Ладушки» расположено в 20 квартале. В ближайшее время оно будет оснащено всем необходимым для комфортного пребывания малышей, рассказали в администрации. На территории сада появятся качалки, горки и песочницы, скамейки и столы, вазоны и домики-беседки, а также гимнастический комплекс, баскетбольные и волейбольные стойки и даже хоккейные ворота.

Участки будут оборудованы верандами, на них будут расти деревьям, кустарники и цветы. Благоустройством, которое обойдется бюджету в 12 млн рублей, займется компания «Стройсервис». Все работы должны быть выполнены до 28 сентября.