Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора. На пункте пропуска через государственную границу в воздушной гавани нашего региона в ни проведения главного футбольного праздника планеты действует санитарно-карантинный контроль. Эксперты уделяют особое внимание здоровью и безопасности гостей чемпионата. Пункт работает круглосуточно.

С 20 мая на территорию Самарской области прибыли более 430 рейсов, досмотрены без малого 80 тысяч пассажиров. Среди них оказался человек с признаками желудочно-кишечного заболевания. В связи с этим специалисты провели комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий.