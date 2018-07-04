Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора. На пункте пропуска через государственную границу в воздушной гавани нашего региона в ни проведения главного футбольного праздника планеты действует санитарно-карантинный контроль. Эксперты уделяют особое внимание здоровью и безопасности гостей чемпионата. Пункт работает круглосуточно.
С 20 мая на территорию Самарской области прибыли более 430 рейсов, досмотрены без малого 80 тысяч пассажиров. Среди них оказался человек с признаками желудочно-кишечного заболевания. В связи с этим специалисты провели комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий.
Турнир среди юношей 15-18 лет и девушек 14-17 лет сегодня стартовал в Хельсинки
Он проходит в два этапа
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ДКиТ объявляет о наборе детей в творческие коллективы
Это произошло накануне напротив 4 квартала
Прибывшая бригада врачей доставила пациента в больницу