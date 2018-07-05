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05 июля 2018
09:51:32

В эту субботу в Самаре ждут нового наплыва болельщиков

В 18-00 7 июля  на «Космос Арене» пройдет матч ¼ финала чемпионата мира по футболу. На поле выйдут сборные Англии и Швеции, а фанаты из этих стран будут поддерживать свои команды на трибунах стадиона и в фан-зоне площади Куйбышева.

 Больше, скорее всего, будет именно шведов. После того, как стало известно, что шведская сборная сыграет в1/8 финала в Санкт- Петербурге, несколько тысяч болельщиков из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону северной столицы.

Они пели песни, восхваляли нынешнего главного тренера Янне Андерссона, нападающего Олу Тойванена и капитана команды - Андреаса Гранквиста, который в прошлом сезоне выступал в российском клубе "Краснодар".

Число фанатов, которые посетят Самару в эти выходные, местные власти оценивают примерно в 10 тысяч человек.




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