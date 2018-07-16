Более 10 000 юных тольяттинцев отдохнули в лагерях с дневным пребыванием. За городом первый месяц лета провели более 2000 мальчишек и девчонок, в том числе 483 ребенка, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В этом году школьников принимают в пансионатах "Радуга", "Звездный", "Юность", "Электроник-Дубрава", лагерях "Звездочка" и "Гранит", на базе отдыха "Спартак" СДЮСШОР № 9 "Велотол" и на спортивной базе "Плес" КСДЮСШОР № 10 "Олимп".

В большинстве загородных оздоровительных лагерей первые смены были санаторно-курортного характера. Исключение - июньская смена МБОУ ДО "Гранит". Там выбрали военно-патриотическую направленность.

Представители надзорных органов отметили слаженную работу администрации лагерей в реализации многочисленных профилактических мероприятий. За первый месяц лета были проведены совместные мероприятия, направленные на отработку поведения детей при эвакуации в случае ЧС, поведения на воде, безопасности дорожного движения, профилактике наркомании и табакокурения и других моментов, связанных с безопасностью жизнедеятельности.

Обеспечение безопасности остается одним из приоритетных направлений в организации детского отдыха,- отметила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова. Тем более, что Тольятти принимает участие во всероссийской акции Безопасность детства, которая пройдет с 1 июля по 31 августа 2018 года и будет направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных каникул.

Окончательные итоги летнего отдыха школьников подведут в сентябре.