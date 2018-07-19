То же самое касается и абонентов по Лесопарковому шоссе. Как сообщает компания «РКС-Тольятти», ухудшение качества воды по мутности связано с проведением работ по профилактической промывке и ввода участка водовода после проведения ремонтных работ.

Для предотвращения засорения фильтров необходимо отключить водомерные узлы на вводах в здания. Питьевая вода будет подвозиться бойлером по заявкам. Телефон 55-70-95.