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27 июня 2018
08:24:30

У фотографа «Франс Пресс» на «Самара Арене» украли дорогую камеру

Точное время исчезновения техники потерпевший – 50-летний гражданин Швейцарии Фабрицио Кафрики – назвать не смог. Приблизительно это случилось с 10 по 17 июня 2018 года, пишет «Самарское обозрение».

Согласно заявлению, поступившему в полицию, похищен  фотоаппарат Nikon D4S стоимостью 6 тысяч евро. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», санкция которой — до 10 лет колонии.

Фотокамера Nikon D4S позиционируется как оборудование с расширенным диапазоном ISO, обновленной системой автофокусировки и системой обработки изображений EXPEED 4, позволяющими работать даже в условиях слабого освещения. Файловый формат Nikon RAW размера S ускоряет передачу изображений по сети, а порт Gigabit 100/1000TX Ethernet обеспечивает сверхбыстрое подключение.

Всего, по данным городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, с момента начала ЧМ-2018 года в Самаре совершено 5 краж имущества у иностранцев.




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