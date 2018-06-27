Точное время исчезновения техники потерпевший – 50-летний гражданин Швейцарии Фабрицио Кафрики – назвать не смог. Приблизительно это случилось с 10 по 17 июня 2018 года, пишет «Самарское обозрение».

Согласно заявлению, поступившему в полицию, похищен фотоаппарат Nikon D4S стоимостью 6 тысяч евро. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», санкция которой — до 10 лет колонии.

Фотокамера Nikon D4S позиционируется как оборудование с расширенным диапазоном ISO, обновленной системой автофокусировки и системой обработки изображений EXPEED 4, позволяющими работать даже в условиях слабого освещения. Файловый формат Nikon RAW размера S ускоряет передачу изображений по сети, а порт Gigabit 100/1000TX Ethernet обеспечивает сверхбыстрое подключение.

Всего, по данным городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, с момента начала ЧМ-2018 года в Самаре совершено 5 краж имущества у иностранцев.