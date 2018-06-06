Команда спортсменов 2001 года рождения проведет учебно-тренировочный сбор под руководством старшего тренера Александра Кержакова. Сбор пройдет с 18 по 28 июля в Москве на базе УТЦ "Новогорск".
В нем примет участие воспитанник тольяттинской «Академии футбола имени Юрия Коноплева» Михаил Казимир.
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