Команда спортсменов 2001 года рождения проведет учебно-тренировочный сбор под руководством старшего тренера Александра Кержакова. Сбор пройдет с 18 по 28 июля в Москве на базе УТЦ "Новогорск".

В нем примет участие воспитанник тольяттинской «Академии футбола имени Юрия Коноплева» Михаил Казимир.