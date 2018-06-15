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15 июня 2018
08:27:03

Тольяттинский театр «Колесо» стал дипломантом фестиваля театров малых городов России

Наши артисты показали спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого в сценической версии  Ярославы Пулинович. В Новороссийске, где проходил фестиваль, собрались 16 театральных коллективов из разных регионов России, которые прошли строгий отбор экспертного совета фестиваля. Из трехсот поданных заявок были выбраны лучшие представители театральной провинции.

Поэтому участие в фестивале – это большая победа для каждого из присутствующих театров. Помимо просмотра спектаклей, обсуждений, позволяющих «сверить часы» артистам, режиссерам и руководителям театров, в программе фестиваля – мастер-классы по сценической речи, движению, технике сцены и т.д. Такая программа помогает быть в курсе последних событий и новых форм даже самому территориально удаленному от столицы театру, «перезагружает» знания и умения артистов, выводит на новый уровень восприятия.




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