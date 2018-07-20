Соревнования среди молодежи до 23 лет стартовали накануне в Казани, в первый день было разыграно несколько комплектов медалей. В турнире принимает участие воспитанница СДЮШОР №3 «Легкая атлетика», метательница молота Софья Палкина.

Накануне она отправила снаряд на 67.68 м. Этого оказалось недостаточно для победы, но гарантировало тольяттинке вторую строчку пьедестала почета, рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации.

Фото: tgl-sport.ru