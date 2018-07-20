18+
Соревнования среди молодежи до 23 лет стартовали накануне в Казани, в первый день было разыграно несколько комплектов медалей. В турнире принимает участие воспитанница СДЮШОР №3 «Легкая атлетика», метательница молота Софья Палкина.
Накануне она отправила снаряд на 67.68 м. Этого оказалось недостаточно для победы, но гарантировало тольяттинке вторую строчку пьедестала почета, рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации.
Фото: tgl-sport.ru
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»
Для удобства будущих клиентов Самарского филиала в компании создан портал
Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие
Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами
Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.
Сегодня последний рабочий день
Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки