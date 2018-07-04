Турнир среди юношей 15-18 лет и девушек 14-17 лет сегодня стартовал в Хельсинки. Участниками соревнований станут спортсмены из 46 европейских стран. В составе сборной России воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Софья Чичайкина. Континентальное первенство завершится 8 июля.
Фото: tgl-sport.ru
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