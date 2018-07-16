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В разгар чемпионата мира эксперты «Авито» проанализировали рынок спортивных товаров и отметили рост спроса на 4% по сравнению с прошлым годом. Самой популярной покупкой у тольяттинцев оказались бутсы – более 80% запросов пришлось именно на профессиональную футбольную обувь. На втором месте – футбольные мячи, на третьем – футбольная форма.
Кроме того, Тольятти сейчас – это город, где выйти на футбольное поле в полном обмундировании дешевле всего. Чтобы выглядеть, как профессиональный футболист, в июне тольяттинцу в среднем пришлось выложить за экипировку 3 531 рубль – это на 3% меньше, чем в аналогичный период 2017 года.
Дороже всего любовь погонять мяч обходится жителям Ижевска, Москвы и Иркутска – от 9 до 14 тысяч рублей.
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