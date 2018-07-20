Руководитель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что уже в 2020 году в нашей стране планируется расширить Национальный календарь вакцинации, поскольку причиной заболевания пожилых людей пневмонией чаще всего становится именно пневмококковая инфекция.

Министерство здравоохранения РФ собирается также дополнить календарь вакцинации и другими профилактическими прививками. Так, с 2020 года хотят прививать россиян от ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

В настоящее время в Национальный календарь профилактических прививок включены профилактические мероприятия против 13 инфекционных заболеваний - вирусного гепатита В, гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита.