Он состоится сегодня, 18 июля, в открытом лектории у входа в Библиотеку Автограда (ул. Юбилейная, 8). Каждый сможет в этот летний вечер загадать желание, познакомиться с интересными людьми, пообщаться с гостями из Японии, полежать на траве и посмотреть на вечернее небо.

В программе мероприятия мастер-классы, дерево желаний, пикник на природе, японские традиционные и современные игры. Мероприятие начнется в 18-00. Более подробная информация Вконтакте здесь и здесь .