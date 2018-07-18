18+
Он состоится сегодня, 18 июля, в открытом лектории у входа в Библиотеку Автограда (ул. Юбилейная, 8). Каждый сможет в этот летний вечер загадать желание, познакомиться с интересными людьми, пообщаться с гостями из Японии, полежать на траве и посмотреть на вечернее небо.
В программе мероприятия мастер-классы, дерево желаний, пикник на природе, японские традиционные и современные игры. Мероприятие начнется в 18-00. Более подробная информация Вконтакте здесь и здесь.
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