Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на территории России установится солнечная и жаркая погода, столбики термометров будут показывать выше +30 градусов. Потепление придет в центральные регионы уже на этой неделе и плавно перейдет в следующий летний месяц.

«Краткосрочный прогноз на пять дней у нас составляет вероятность в 95%, долгосрочный - 75-78%. То есть по всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным», – сказал специалист. При этом Вильфанд отметил, что осадков в августе будет не так много, как в июле.