Об этом рассказали в администрации. Там отметили, что беспечное поведение несовершеннолетних на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность. Одной из основных причин гибели детей на воде является купание в запрещенных местах без надзора взрослых. При нырянии в незнакомых водоемах можно удариться головой и потерять сознание.

Детвора иногда сидит в воде до переохлаждения тела, а это чревато судорогами и может привести к гибели. Комиссия по делам несовершеннолетних напоминает, что за ненадлежащее исполнение обязанностей родители привлекаются к ответственности, в том числе административной. Берегите детей, не отпускайте их в места, опасные для жизни и здоровья.