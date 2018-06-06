ДТП произошло сегодня около 6 утра на улице Громовой. Как рассказали в полиции, оба микроавтобуса следовали по 137 маршруту. Водитель «Газели» при выезде с второстепенной на главную дорогу не уступил дорогу «Форду», и произошло столкновение.
От удара иномарка опрокинулась. По предварительным данным, в ней было 10 пассажиров. В результате ДТП госпитализированы с различными травмами семеро из них. Сотрудники полиции по факту ДТП сейчас проводят проверку.
Фото: 63мвд.рф
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