ДТП произошло сегодня около 6 утра на улице Громовой. Как рассказали в полиции, оба микроавтобуса следовали по 137 маршруту. Водитель «Газели» при выезде с второстепенной на главную дорогу не уступил дорогу «Форду», и произошло столкновение.

От удара иномарка опрокинулась. По предварительным данным, в ней было 10 пассажиров. В результате ДТП госпитализированы с различными травмами семеро из них. Сотрудники полиции по факту ДТП сейчас проводят проверку.

Фото: 63мвд.рф