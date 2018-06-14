В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи, министры здравоохранения разных стран единодушно постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера— австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Всемирный день донора призван привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и ее продуктах. Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы людей, продлить и улучшить жизнь пациентов, страдающих различными заболеваниями, пострадавших в ДТП, от стихийных бедствий и т.д.