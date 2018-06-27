Они остановили машину, которая следовала из Казахстана по маршруту Тольятти - Нижний Новгород – Москва. Согласно товаросопроводительным документам транспорт осуществлял перевозку автомобильных запчастей, но перевозчик не смог предоставить бумаги, подтверждающие декларирование товаров.
Самарская таможня направила запрос представителю правообладателя - акционерному обществу «Лада-Имидж». В ответе значилось, что право на использование товарных знаков АВТОВАЗа перевозчику никто не давал, и сумма нанесенного ущерба оценивается в 8 миллионов 25 тысяч рублей.
Общее количество изъятых контрафактных запчастей превысило 2000 единиц. Предположительно все они изготовлены в Китае.
Фото: таможня СО
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