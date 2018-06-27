Они остановили машину, которая следовала из Казахстана по маршруту Тольятти - Нижний Новгород – Москва. Согласно товаросопроводительным документам транспорт осуществлял перевозку автомобильных запчастей, но перевозчик не смог предоставить бумаги, подтверждающие декларирование товаров.

Самарская таможня направила запрос представителю правообладателя - акционерному обществу «Лада-Имидж». В ответе значилось, что право на использование товарных знаков АВТОВАЗа перевозчику никто не давал, и сумма нанесенного ущерба оценивается в 8 миллионов 25 тысяч рублей.

Общее количество изъятых контрафактных запчастей превысило 2000 единиц. Предположительно все они изготовлены в Китае.

Фото: таможня СО