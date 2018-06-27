Один из сервисов бронирования жилья провел исследование на предмет популярности Фестивалей болельщиков FIFA в России. Специалисты составили рейтинг, проанализировав отзывы болельщиков. В результате, первое место завоевала Москва, второе досталось Санкт-Петербургу, а третье поделили Самара и Нижний Новгород.

Популярность площади Куйбышева в областной столице в дни мундиаля, действительно, зашкаливает. Ежедневно здесь смотрят матчи, концерты и участвуют в развлекательных программах тысячи болельщиков не только из России, но и из других стран мира. Сегодня площадка открывается в 15-00. Зрители увидят две трансляции: Мексика-Швеция, Сербия-Бразилия.

Фото: Фан-фест