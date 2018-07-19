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Инспекторы ГИБДД будут ежедневно проводить дополнительные рейды и профилактические мероприятия по пресечению нарушений законодательства в этой сфере.
Особое внимание уделят законности осуществления перевозочной деятельности, соблюдению миграционного законодательства, техническому состоянию транспортных средств, соблюдению режима труда и отдыха водителей, проведению предрейсовых технических осмотров автобусов и медицинских осмотров водителей.
Кроме сплошных проверок на автовокзалах, на маршрутах движения и конечных остановках автобусов, запланировано проведение скрытых проверок организаций и компаний, которые занимаются перевозками пассажиров.
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