Он проходит в два этапа. Первыми проверку пройдут «ранние» арбузы, а следом более поздние- те, которые появятся на прилавках в конце августа. Кроме того, эксперты назвали характеристики идеального арбуза.

Стоит отметить, что исследование арбузов вызвало заинтересованность также и у членов Наблюдательного совета Роскачества - Елена Летучая и Ирина Хакамада не раз проявляли интерес к проверке именно этого продукта.

В рамках исследования Роскачество сравнит ранние и поздние арбузы, которые продаются в разных точках реализации: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины «у дороги». Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность.

Ягоды будут проверены по 174 параметрам, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели (КМАФАнМ, кишечная палочка, плесень и дрожжи), а также проведут исследования на зараженность вредителями, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями (мозаичная болезнь арбуза). Кроме того, по аналогии с практикой зарубежных организаций, осуществляющих сравнительные испытания продукции и мониторинг качества товаров, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукта (запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости).

Важным вектором исследования Роскачества станет тщательная проверка арбузов на наличие нитратов и пестицидов - значительная доля проверяемых параметров отведена именно этим показателям. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отмечает: «Один из самых распространенных вопросов об арбузах - есть ли в них нитраты. Сразу несколько испытательных центров будут проводить мониторинг по расширенной группе данных элементов. Также арбузы будут проверены на наличие пестицидов. Есть распространенное мнение, что после обработки ягод химические вещества частично могут остаться на кожуре и подкорке. Однако стоит сказать, что в мякоть они, как правило, не попадают». Поэтому эксперт рекомендовала перед употреблением тщательно мыть арбуз и не есть корку.

Определить уровень спелости и, в том числе, сладости арбуза поможет исследование на количество в мякоти плода растворимых сухих веществ, то есть сахара: лактозы, глюкозы и сахарозы. Эксперты отмечают, что минимальный показатель по сухим веществам ровняется 11% (стандартный показатель в бахчеводстве). Если количество сухих веществ ниже, то плод либо не дозрел, либо сорт самого арбуза не предполагает ярковыраженный сладкий вкус. «Средний показатель сухих веществ в российских арбузах- 11-12. Достаточно спелым и сладким будет арбуз с показателем 14. Сейчас российские арбузы менее сладкие - зачастую их снимают немного недозревшими, чтобы они дозрели в процессе перевозки, не переспели и не испортились. И, конечно, менее насыщенный сладкий вкус характеризуются недостаточным количеством солнца в то время, когда выращивают ранние сорта. Также стоит отметить, что ранним летом на прилавках преимущественно находятся арбузы, привезенные из Азии», - говорит Людмила Викулова.

Эксперты рассказали, как должен выглядеть идеальный арбуз

Эксперты подчеркивают, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин. Важно подчеркнуть, что качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешний повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода. Если говорить о внутреннем содержании продукта, то его мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Что касается стебля арбуза, его длина не должна превышать 5 см.

Исследование Роскачества также нацелено на проверку таких потребительских страхов и опасений как то, что ранние арбузы не сладкие, действительно ли ягоды «накачивают» нитратами и правда ли те из арбузов, которые можно приобрести рядом с автомобильными трассами, всегда менее качественные, чем арбузы из супермаркета.

О том, насколько арбузы могут быть полезны с диетической точки зрения, мы спросили врача-диетолога многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника» Елену Тихомирову

И сладкие, и полезные

При умеренном потреблении арбуз- уникальный диетический продукт; если говорить о нем с точки зрения диетологии, то это ягода достаточно низкокалорийная: в 100 граммах ягоды содержится до 30 килокалорий, среди которых от 6 до 8 граммов- углеводы. Так, к примеру, в арбузе в два раза меньше углеводов, чем в яблоках. Несмотря на это, по вкусу эта ягода гораздо слаще: все потому, что в арбузах практически отсутствуют органические кислоты (уксусная, лимонная, яблочная и др.), которые придают фруктам и овощам более специфический вкус. Стоит отметить, что арбуз- самая низкоуглеводная ягода, что делает ее идеальной с точки зрения диетического питания.

Разгруз на арбузе

Продолжая тему диеты, арбуз также отлично подходит для разгрузочного дня. Худеющему человеку необходимо от 80 до 100 граммов углеводов, примерное количество которых содержится в 1,5 кг. арбуза без корки- именно такую дозу предполагает суточный набор низкокалорийной диеты.

Если вы не худеете, но и поправляться не собираетесь- важно соблюдать меру при потреблении арбузов. Можно ли похудеть благодаря арбузам? Да. Можно ли набрать? Легко. «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза» (с).

Чем еще полезен

Теперь о других полезных свойствах арбузов. В арбузе содержится большое количество ликопина- вещества, которое помогает предупредить развитие онкологических заболеваний. Ликопин также содержится и в томатах, но в арбузе его больше. Также в ягоде содержится другие провитамины группы А- бета-каротин, он является отличным антиоксидантом, а также придает арбузу насыщенный цвет.

Против отёков

Помимо отличных диетических свойств, арбуз отлично помогает от отёков. В жаркий сезон отёчность практически неминуема- и тут на помощь снова приходит арбуз. В ягоде содержится большое количество калия (как, к слову, во многих фруктах и овощах). Данный элемент является антагонистом натрия, который способствует задержке воды в организме. Таким образом, потребляя арбузы, мы выгоняем лишнюю воду из организма, и отёки уходят. Как бонус, мы получаем отличное настроение. Арбуз- прекрасный природный диуретик, который, в отличие от таблеток, не влияет на почки и сосудисто-сердечную систему.